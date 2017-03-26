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Пассажирка микроавтобуса погибла в лобовом столкновении под Тамбовом
Вчера, 09:49
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25 марта в 21 час 42 минуты на 34 километре автодороги «Северный обход» города Тамбова 36-летний водитель «Хендай Гранд Старек» врезался во встречный «Мерседес Бенц» в составе полуприцепа «Шмитц».
По данным УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, на опасном повороте автомобилист, находящийся за рулем микроавтобуса, не справился с управлением, и влетел во встречное транспортное средство.
52-летнюю пассажирку «Хендай Гранд Старек» на автомобиле скорой помощи доставили в больницу имени Архиепископа Луки. Спасти женщину не удалось.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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