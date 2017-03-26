Лжеработницы газовой службы обобрали пенсионера Комментариев: 0



С сообщением в полицию обратилась его дочь. Она рассказала, что пока была на работе, ее престарелый отец открыл дверь незнакомкам, которые похитили из квартиры 6 тысяч рублей.



Гостьи представились сотрудницами газовой службы и попросили впустить их, чтобы проверить газовое оборудование. Действовали они по уже отработанной схеме: одна мошенница отвлекала пенсионера, а другая в это время обыскивала чужое жилье. Пожилой мужчина смог запомнить внешность только одной незнакомки. Она, по его словам, выглядит примерно на 35-40 лет, среднего телосложения, рост 160-170 сантиметров, славянской внешности. Была одета в светло-коричневую куртку до колен.



Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, полицейские предполагают, что этот дуэт В Тамбовской области мошенницы продолжают обкрадывать пенсионеров. На днях от рук аферисток пострадал 90-летний тамбовчанин.С сообщением в полицию обратилась его дочь. Она рассказала, что пока была на работе, ее престарелый отец открыл дверь незнакомкам, которые похитили из квартиры 6 тысяч рублей.Гостьи представились сотрудницами газовой службы и попросили впустить их, чтобы проверить газовое оборудование. Действовали они по уже отработанной схеме: одна мошенница отвлекала пенсионера, а другая в это время обыскивала чужое жилье. Пожилой мужчина смог запомнить внешность только одной незнакомки. Она, по его словам, выглядит примерно на 35-40 лет, среднего телосложения, рост 160-170 сантиметров, славянской внешности. Была одета в светло-коричневую куртку до колен.Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, полицейские предполагают, что этот дуэт причастен и к другим кражам. В двух случаях мошенницы представлялись сотрудницами газовой службы, еще в одном – предлагали путевки в санатории.



