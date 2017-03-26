В Тамбовской области фура перевернулась из-за взрыва колеса Комментариев: 0



По данным областной Госавтоинспекции, 26 марта в 11 часов 36 минут на 452-м километре автодороги, проходящей по территории Тамбовского района, водитель автомобиля «Вольво F12» в составе автопоезда с полуприцепом «Крон» потерял контроль над управлением из-за взрыва переднего колеса. Фура съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.



59-летнего водителя и его 29-летнего пассажира с полученными травмами доставили в Тамбовскую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.



Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.

Два человека госпитализированы в больницу после ДТП на трассе «Тамбов-Волгоград-Астрахань».По данным областной Госавтоинспекции, 26 марта в 11 часов 36 минут на 452-м километре автодороги, проходящей по территории Тамбовского района, водитель автомобиля «Вольво F12» в составе автопоезда с полуприцепом «Крон» потерял контроль над управлением из-за взрыва переднего колеса. Фура съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.59-летнего водителя и его 29-летнего пассажира с полученными травмами доставили в Тамбовскую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.



