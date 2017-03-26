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В Тамбовской области фура перевернулась из-за взрыва колеса
Вчера, 15:49
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Два человека госпитализированы в больницу после ДТП на трассе «Тамбов-Волгоград-Астрахань».
По данным областной Госавтоинспекции, 26 марта в 11 часов 36 минут на 452-м километре автодороги, проходящей по территории Тамбовского района, водитель автомобиля «Вольво F12» в составе автопоезда с полуприцепом «Крон» потерял контроль над управлением из-за взрыва переднего колеса. Фура съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.
59-летнего водителя и его 29-летнего пассажира с полученными травмами доставили в Тамбовскую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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