В Тамбовской области 14-летняя школьница стала матерью Комментариев: 0



По версии следствия, отношения у пары завязались в апреле 2016 года. С этого месяца молодой человек неоднократно вступал в половую связь с 14-летней девочкой, которую по цыганским обычаям считал своей супругой. Об этом стало известно после того, как школьница родила. В полицию о случившемся сообщили сотрудники роддома.



Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает СУ СКР по Тамбовской области. В отношении предполагаемого отца ребенка, 19-летнего молодого человека, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).По версии следствия, отношения у пары завязались в апреле 2016 года. С этого месяца молодой человек неоднократно вступал в половую связь с 14-летней девочкой, которую по цыганским обычаям считал своей супругой. Об этом стало известно после того, как школьница родила. В полицию о случившемся сообщили сотрудники роддома.Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.



