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В Тамбовской области 14-летняя школьница стала матерью
Вчера, 18:53
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В отношении предполагаемого отца ребенка, 19-летнего молодого человека, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
По версии следствия, отношения у пары завязались в апреле 2016 года. С этого месяца молодой человек неоднократно вступал в половую связь с 14-летней девочкой, которую по цыганским обычаям считал своей супругой. Об этом стало известно после того, как школьница родила. В полицию о случившемся сообщили сотрудники роддома.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.
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