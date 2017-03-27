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В Мордовском районе водитель «восьмерки» погиб, опрокинувшись в кювет
Вчера, 09:34
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Авария со смертельным исходом произошла накануне в Мордовском районе. По сообщению УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, в 21.50 на 166 километре трассы «Воронеж-Тамбов» 40-летний водитель «ВАЗ-2108» по неустановленным причинам не справился с управлением, из-за чего «легковушка» опрокинулась в кювет.
Автомобилист от полученных травм погиб на месте. 37-летнего пассажира с телесными повреждениями доставили в Тамбовскую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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