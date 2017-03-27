В Мордовском районе водитель «восьмерки» погиб, опрокинувшись в кювет

ГК "АСБ" стала инициатором круглого стола с участием представителей педагогического сообщества 0 28 марта в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялся круглый стол «Разработка комплексного подхода к социализации личности». Участниками обсуждения, инициированного Группой компаний «АСБ», АНО «Институт общественных и политических коммуникаций, кафедрой «Связи с общественностью»

В Тамбовской области 14-летняя школьница стала матерью 0 С апреля молодой человек неоднократно вступал в половую связь с 14-летней девочкой, которую по цыганским обычаям считал своей супругой.

Котовск получил автобусы на газомоторном топливе 0 Обновление автопарка проходит в рамках участия Тамбовской области в подпрограмме «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В сауне Тамбова подстрелили посетителя 0 В настоящее время оружие, гильзы и патроны изъяты. Проводится проверка.

Кадастровая палата проконсультирует жителей области 0 Вы сможете задать в режиме онлайн на сайте taminfo.ru.

"Забота" приняла первых пациентов 0 Первую остановку медицинская бригада совершила в селе Отъяссы Сосновского района.

Осторожно, ветер! 0 Солнечные дни в Тамбовской области сменились пасмурной погодой. На смену теплу пришли заморозки, а вместо дождя в регионе пройдет снег.

В Тамбове определят лучших коммунальщиков 0 На днях «Тамбовские коммунальные системы» выберут лучшего слесаря, лаборанта и сварщика.

Тамбовские осужденные занялись ландшафтным дизайном 0 Они создали парк отдыха, где посадили еловые саженцы, оборудовали фонтан с дорожкой к нему.

Лжеработницы газовой службы обобрали пенсионера 0 В Тамбовской области мошенницы продолжают обкрадывать пенсионеров. На днях от рук аферисток пострадал 90-летний тамбовчанин.

Тамбовчане стали чаще посещать театр 0 Тамбовской публике показали более 1600 спектаклей, из которых 24 – премьеры.