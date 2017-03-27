В сауне Тамбова подстрелили посетителя Комментариев: 0



Местом происшествия стала одна из саун областного центра. В региональном УМВД рассказали, что участники конфликта, которые ранее не были знакомы, сидели рядом в баре при заведении, где распивали спиртное. Нетрезвые посетители повздорили, а после вышли на улицу для выяснения отношений. Когда один из них понял, что соперник сильнее, достал зарегистрированный травматический пистолет и выстрелил. Раненого доставили в больницу, а стрелявшего в полицию.



В настоящее время оружие, гильзы и патроны изъяты. Проводится проверка. Тамбовские полицейские разбираются в конфликте со стрельбой.Местом происшествия стала одна из саун областного центра. В региональном УМВД рассказали, что участники конфликта, которые ранее не были знакомы, сидели рядом в баре при заведении, где распивали спиртное. Нетрезвые посетители повздорили, а после вышли на улицу для выяснения отношений. Когда один из них понял, что соперник сильнее, достал зарегистрированный травматический пистолет и выстрелил. Раненого доставили в больницу, а стрелявшего в полицию.В настоящее время оружие, гильзы и патроны изъяты. Проводится проверка.



