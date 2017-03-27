На Тамбовщине вор похитил породистую собаку, пока ее хозяйки не было рядом Комментариев: 0



Злоумышленника помогли задержать очевидцы. По их приметам полицейские установили 47-летнего мужчину, которые прогуливался по городу, правда, без собаки. Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, украденную немецкую овчарку он оставил у себя дома. Там же полицейские обнаружили еще одного пса, который так же был похищен.



Стоит отметить, что все животные исключительно породистые. По всей видимости, мужчина планировал продать собак. Сейчас питомцы находятся у законных владельцев. 47-летний мужчина попался на краже породистых собак. Одну из них он украл у продуктового магазина. Животное было привязано к перилам лестницы. Хозяйка ненадолго отлучилась, но вернувшись, не смогла найти питомца.Злоумышленника помогли задержать очевидцы. По их приметам полицейские установили 47-летнего мужчину, которые прогуливался по городу, правда, без собаки. Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, украденную немецкую овчарку он оставил у себя дома. Там же полицейские обнаружили еще одного пса, который так же был похищен.Стоит отметить, что все животные исключительно породистые. По всей видимости, мужчина планировал продать собак. Сейчас питомцы находятся у законных владельцев.



