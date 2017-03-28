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Разыскиваются свидетели стрельбы в Тамбове
Вчера, 19:04
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Следователи разыскивают свидетелей и пострадавших стрельбы, которая произошла в феврале возле одного из торговых центров Тамбова.
В ночь на 24 февраля между двумя компаниями, отдыхающими в развлекательном центре, возник конфликт. Уже на улице ссора переросла в перепалку, в результате которой пострадали несколько человек.
Участники конфликта, применившие оружие, задержаны. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в региональном УМВД, в ходе расследования не все важные свидетели и возможные пострадавшие были установлены и опрошены. Убедительная просьба, если Вы узнали эту девушку, просьба обратиться в следственные органы УМВД России по городу Тамбову по телефонам 57-51-04 или 57-52-17. Анонимность и государственная защита в случае необходимости гарантированы.
Фото УМВД России по Тамбовской области.
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