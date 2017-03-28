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В Тамбовской области неустановленный пешеход стал жертвой ДТП
Сегодня, 11:14
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Ночью 29 марта 42-летний водитель «Лада Приора» насмерть сбил неустановленного пешехода. ДТП произошло в 2 часа 26 минут на 449-м километре автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань».
Как выяснилось, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемой «зебры».
В аварии он получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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