В Тамбовской области неустановленный пешеход стал жертвой ДТП Комментариев: 0 Ночью 29 марта 42-летний водитель «Лада Приора» насмерть сбил неустановленного пешехода. ДТП произошло в 2 часа 26 минут на 449-м километре автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань».



Как выяснилось, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемой «зебры».



В аварии он получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.



Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Ночью 29 марта 42-летний водитель «Лада Приора» насмерть сбил неустановленного пешехода. ДТП произошло в 2 часа 26 минут на 449-м километре автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань».Как выяснилось, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемой «зебры».В аварии он получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.



