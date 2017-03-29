В Мичуринске нетрезвый водитель провез инспектора на капоте авто Комментариев: 0



В итоге, водитель был задержан. За рулем он находился в нетрезвом состоянии.



Как сообщили в областном УМВД, с многочисленными телесными повреждениями сотрудник полиции находится в больнице. Проводится служебная проверка. Сотрудник ГИБДД ОМВД по Мичуринску получил телесные повреждения во время несения службы. Минувшей ночью, в 00.30, инспектор попытался остановить проезжавший мимо автомобиль, но водитель продолжил движение и сбил полицейского, провезя его какое-то расстояние на капоте. Инспектору ничего не оставалось, как применить табельное оружие. После предупредительного выстрела вверх, полицейский выстрелил в колесо.В итоге, водитель был задержан. За рулем он находился в нетрезвом состоянии.Как сообщили в областном УМВД, с многочисленными телесными повреждениями сотрудник полиции находится в больнице. Проводится служебная проверка.



