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В Мичуринске нетрезвый водитель провез инспектора на капоте авто
Сегодня, 15:07
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Сотрудник ГИБДД ОМВД по Мичуринску получил телесные повреждения во время несения службы. Минувшей ночью, в 00.30, инспектор попытался остановить проезжавший мимо автомобиль, но водитель продолжил движение и сбил полицейского, провезя его какое-то расстояние на капоте. Инспектору ничего не оставалось, как применить табельное оружие. После предупредительного выстрела вверх, полицейский выстрелил в колесо.
В итоге, водитель был задержан. За рулем он находился в нетрезвом состоянии.
Как сообщили в областном УМВД, с многочисленными телесными повреждениями сотрудник полиции находится в больнице. Проводится служебная проверка.
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