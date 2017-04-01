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В Тамбовской области водитель «Тойоты» разбился о дерево
Вчера, 09:58
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Накануне вечером в Жердевском районе разбился водитель.
По данным УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, в 22 часа 55 минут на 23 километре автодороги «Жердевка-Токаревка-Мельгуны-Волчки-Тамбов» 27-летний автомобилист за рулем «Тойота Камри», двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением и врезался в дерево.
От полученных травм водитель скончался на месте. 29-летнего пассажира госпитализировали в Уваровскую центральную районную больницу.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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