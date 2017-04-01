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В Тамбовской области школьник умер прямо на уроке
Сегодня, 12:02
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В Моршанске проводится доследственная проверка в связи со смертью школьника.
Сегодня в одной из школ города на уроке истории 13-летний подросток потерял сознание. Прибывшие медики ничем не смогли помочь мальчику и констатировали его смерть. По предварительным данным, подросток страдал врожденным заболеванием сердца.
Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, в настоящее время следователи опрашивают педагогов, одноклассников погибшего и других очевидцев трагедии.
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