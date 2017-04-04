В Тамбовской области полицейские спасли тонущего человека, который вышел на лед за собакой Комментариев: 0



Прибыв, полицейские увидели на середине водоема тонущего человека, и бросились на помощь. Они по тонкому льду доползли до него и смогли передать ему ветку, по которой он пытался выбраться из полыньи. В этот момент лед треснул и двое полицейских вместе с местным жителей оказались в воде. Позже к водоему подъехали спасатели, и совместными усилиями тонущего удалось спасти.



Прибывшие медики оказали выбравшимся на берег помощь. Майор полиции Александр Малинин был отпущен домой. Его коллегу – майора полиции Дмитрия Киселева пришлось госпитализировать в больницу, где он находится сейчас.



Спасенный местный житель также был доставлен в больницу. Мужчина сказал, что вышел на лед из-за бродячей собаки, которая оказалась в воде. Он пытался спасти животное, но сам угодил в воду.



В пресс-службе региональной полиции сообщили, что сотрудников полиции, спасших человека из ледяной воды, планируют поощрить правами начальника УМВД области.



Фото УМВД России по Тамбовской области Случай произошел вчера в поселке Меховая Фабрика. О том, что человек тонет в воде, сообщила местная жительница. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.Прибыв, полицейские увидели на середине водоема тонущего человека, и бросились на помощь. Они по тонкому льду доползли до него и смогли передать ему ветку, по которой он пытался выбраться из полыньи. В этот момент лед треснул и двое полицейских вместе с местным жителей оказались в воде. Позже к водоему подъехали спасатели, и совместными усилиями тонущего удалось спасти.Прибывшие медики оказали выбравшимся на берег помощь. Майор полиции Александр Малинин был отпущен домой. Его коллегу – майора полиции Дмитрия Киселева пришлось госпитализировать в больницу, где он находится сейчас.Спасенный местный житель также был доставлен в больницу. Мужчина сказал, что вышел на лед из-за бродячей собаки, которая оказалась в воде. Он пытался спасти животное, но сам угодил в воду.В пресс-службе региональной полиции сообщили, что сотрудников полиции, спасших человека из ледяной воды, планируют поощрить правами начальника УМВД области.



