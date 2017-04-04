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В Тамбовской области полицейские спасли тонущего человека, который вышел на лед за собакой
Вчера, 18:08
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Случай произошел вчера в поселке Меховая Фабрика. О том, что человек тонет в воде, сообщила местная жительница. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Прибыв, полицейские увидели на середине водоема тонущего человека, и бросились на помощь. Они по тонкому льду доползли до него и смогли передать ему ветку, по которой он пытался выбраться из полыньи. В этот момент лед треснул и двое полицейских вместе с местным жителей оказались в воде. Позже к водоему подъехали спасатели, и совместными усилиями тонущего удалось спасти.
Прибывшие медики оказали выбравшимся на берег помощь. Майор полиции Александр Малинин был отпущен домой. Его коллегу – майора полиции Дмитрия Киселева пришлось госпитализировать в больницу, где он находится сейчас.
Спасенный местный житель также был доставлен в больницу. Мужчина сказал, что вышел на лед из-за бродячей собаки, которая оказалась в воде. Он пытался спасти животное, но сам угодил в воду.
В пресс-службе региональной полиции сообщили, что сотрудников полиции, спасших человека из ледяной воды, планируют поощрить правами начальника УМВД области.
Фото УМВД России по Тамбовской области
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