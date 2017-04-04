|
На Тамбовщине двое совершили ограбление, связав хозяйку и ее дочь
Вчера, 16:26
Комментариев: 0
Версия для печати
48-летняя жительница наукограда пострадала от налета грабителей. Злоумышленники ворвались в ее квартиру и, связав хозяйку с дочерью, похитили около 700 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, что ограбление совершили двое мужчин. Один из них 25-летний местный житель, другой – его знакомый из Ямало-Ненецкого автономного округа, который приехал вместе с товарищем в гости в Мичуринск. Во время распития спиртного мичуринец предложил ограбить женщину, гость поддержал его. В состоянии алкогольного опьянения друзья и пошли «на дело».
Как сообщили в областном УМВД, после совершения преступления компания на такси отправилась в Москву, где часть похищенного была потрачена. Затем товарищи вернулись на малую Родину. Там всех и задержали.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.