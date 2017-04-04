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В Тамбовской области с помощью арбалета пытались доставить заключенным сотовые телефоны
Вчера, 16:09
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На Тамбовщине пресечена доставка заключенным семи сотовых телефонов. Для этого использовался спортивный арбалет с семью стрелам, к каждой из которых скотчем был прикреплен телефон. Также в состав необычной посылки вошли 11 сим-карт, 1 флешкарта, 1 USB шнур, 1 гарнитура (наушники).
Как сообщает УФСИН России по Тамбовской области, арбалет злоумышленник бросил на участок внешней запретной зоны, уходя от преследования на автомобиле. Задержать его не удалось
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