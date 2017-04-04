В Тамбовской области с помощью арбалета пытались доставить заключенным сотовые телефоны Комментариев: 0



Как сообщает УФСИН России по Тамбовской области, арбалет злоумышленник бросил на участок внешней запретной зоны, уходя от преследования на автомобиле. Задержать его не удалось На Тамбовщине пресечена доставка заключенным семи сотовых телефонов. Для этого использовался спортивный арбалет с семью стрелам, к каждой из которых скотчем был прикреплен телефон. Также в состав необычной посылки вошли 11 сим-карт, 1 флешкарта, 1 USB шнур, 1 гарнитура (наушники).Как сообщает УФСИН России по Тамбовской области, арбалет злоумышленник бросил на участок внешней запретной зоны, уходя от преследования на автомобиле. Задержать его не удалось



