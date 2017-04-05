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В Тамбовской области пенсионерку обокрал ее же родственник
Вчера, 14:32
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В селе Бондари из дома 68-летней пенсионерки была совершена кража. Вор унес все золотые украшения. Сумма ущерба составила около 43 тысяч рублей.
По подозрению в краже был задержан родственник женщины. Как выяснилось, мужчина злоупотребляет спиртным и часто просил у пенсионерки денег на алкоголь. Он не стал отрицать свою вину и дал признательные показания.
Полицейским мужчина рассказал, что проник в дом, когда пенсионерка уехала в город. Украденное он сдал в ломбард, а деньги потратил в развлекательных заведениях.
В областном УМВД сообщили, что по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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