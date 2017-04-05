Мстительный тамбовчанин осужден за размещение в соцсети интимных фотографий бывшей девушки Комментариев: 0



Следствием и судом установлено, что молодой человек выложил в соцсети и на сайте знакомств фотографии бывшей девушки и видеоматериалы с ее участием интимного характера, сделав ссылки на ее страницу в социальных сетях. На такой поступок тамбовчанин решился после расставания. Девушка категорически отказалось возобновлять с ним отношения и после этого он задумал ей отомстить.



В СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. 21-летний житель Жердевского района попал под суд из-за нарушения неприкосновенности частной жизни.Следствием и судом установлено, что молодой человек выложил в соцсети и на сайте знакомств фотографии бывшей девушки и видеоматериалы с ее участием интимного характера, сделав ссылки на ее страницу в социальных сетях. На такой поступок тамбовчанин решился после расставания. Девушка категорически отказалось возобновлять с ним отношения и после этого он задумал ей отомстить.В СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.



