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Мстительный тамбовчанин осужден за размещение в соцсети интимных фотографий бывшей девушки
Вчера, 17:12
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21-летний житель Жердевского района попал под суд из-за нарушения неприкосновенности частной жизни.
Следствием и судом установлено, что молодой человек выложил в соцсети и на сайте знакомств фотографии бывшей девушки и видеоматериалы с ее участием интимного характера, сделав ссылки на ее страницу в социальных сетях. На такой поступок тамбовчанин решился после расставания. Девушка категорически отказалось возобновлять с ним отношения и после этого он задумал ей отомстить.
В СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.
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