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Мотоциклист попал в ДТП из-за собаки
Сегодня, 10:36
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Вчера около трех часов дня в поселке Мучкапский 26-летний водитель мотоцикла попал в аварию из-за бросившейся под колеса собаки. На улице Октябрьской населенного пункта животное внезапно выбежало на проезжую часть. Мотоциклист не успел среагировать.
В УГИБДД УМВД России по Тамбовской области сообщили, что с полученными травмами, связанными с падением с мотоцикла, молодого человека доставили в Мучкапскую районную больницу.
Всего за сутки, 6 апреля, в Тамбовской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения. Аварии произошли в Тамбове, Мучкапском и Моршанском районах.
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