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Лжесотрудник газовой службы ограбил пенсионерку
Сегодня, 12:33
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78-летняя жительница Первомайского района стала жертвой ограбления. Доверчивая женщина впустила в квартиру незнакомца, который открыто похитил принадлежащие ей деньги.
Злоумышленник представился сотрудником газовой службы. Войдя в квартиру, он напал на пожилую женщину и потребовал денег. Добычей грабителя стали 2600 рублей.
Пенсионерка обратилась в полицию. Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Им оказался 30 летний безработный мужчина. Он сознался в содеянном и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.
По факту ограбления возбуждено уголовное дело.
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