Лжесотрудник газовой службы ограбил пенсионерку Комментариев: 0



Злоумышленник представился сотрудником газовой службы. Войдя в квартиру, он напал на пожилую женщину и потребовал денег. Добычей грабителя стали 2600 рублей.



Пенсионерка обратилась в полицию. Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Им оказался 30 летний безработный мужчина. Он сознался в содеянном и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.



По факту ограбления возбуждено уголовное дело. 78-летняя жительница Первомайского района стала жертвой ограбления. Доверчивая женщина впустила в квартиру незнакомца, который открыто похитил принадлежащие ей деньги.Злоумышленник представился сотрудником газовой службы. Войдя в квартиру, он напал на пожилую женщину и потребовал денег. Добычей грабителя стали 2600 рублей.Пенсионерка обратилась в полицию. Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Им оказался 30 летний безработный мужчина. Он сознался в содеянном и рассказал, что потратил деньги на личные нужды.По факту ограбления возбуждено уголовное дело.



