Возле мусорного бака под Тамбовом нашли труп младенца Комментариев: 0



В СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что назначены несколько экспертиз, с помощью которых с максимальной точностью можно будет определить на каком сроке беременности рожден ребенок. Умер он в утробе или же после рождения. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление времени и места рождения ребенка.



Сейчас следствие ищет людей, которым известна личность матери. Всю информацию можно сообщить по телефонам: 8 (4752) 75-91-40, 71-07-09. В Тамбовском районе по факту обнаружения тела новорожденного ребенка проводится доследственная проверка. Труп младенца найден около мусорного контейнера на территории техникума в поселке совхоза «Селезневский» дворником.В СУ СКР по Тамбовской области сообщили, что назначены несколько экспертиз, с помощью которых с максимальной точностью можно будет определить на каком сроке беременности рожден ребенок. Умер он в утробе или же после рождения. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление времени и места рождения ребенка.Сейчас следствие ищет людей, которым известна личность матери. Всю информацию можно сообщить по телефонам: 8 (4752) 75-91-40, 71-07-09.



