В Тамбове мошенник «заработал» на сдаче чужой квартиры разным людям Комментариев: 0



Полицейские выяснили, что аферист сам арендовал жилье, подделал документы на жилплощадь и от своего лица разместил объявление о сдаче квартиры на одном из интернет-сайтов. Для убедительности он предлагал потенциальным квартиросъемщикам осмотреть жилье, после чего они вносили предоплату. Таким способом мошенник «заработал» 104 тысячи рублей и подался в бега.



Сейчас местонахождение его уже установлено. Он находится в СИЗО Пензы, где он таким же способом дважды обманул местных жителей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, задержали 50-летнего мужчину в Саранске. И там он хотел применить свой способ заработка, но не успел.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В областном центре семь человек пострадали от действий мошенника. Все они сняли квартиру у одного человека, но въехать в нее так и не смогли.Полицейские выяснили, что аферист сам арендовал жилье, подделал документы на жилплощадь и от своего лица разместил объявление о сдаче квартиры на одном из интернет-сайтов. Для убедительности он предлагал потенциальным квартиросъемщикам осмотреть жилье, после чего они вносили предоплату. Таким способом мошенник «заработал» 104 тысячи рублей и подался в бега.Сейчас местонахождение его уже установлено. Он находится в СИЗО Пензы, где он таким же способом дважды обманул местных жителей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, задержали 50-летнего мужчину в Саранске. И там он хотел применить свой способ заработка, но не успел.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



