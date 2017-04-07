Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Тамбовские ветераны-афганцы снова под угрозой

По факту смерти пенсионерки, к которой сутки не приезжала «скорая», возбудили уголовное дело

Мичуринский «Милорем» загрузили работой

Новым главой Тамбова стал историк

Качество жизни в Тамбовской области оставляет желать лучшего

Тамбовские "пятачки" растут в весе

Следователи проверяют информацию о смерти пенсионерки, к которой отказалась приезжать «скорая»

Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый

Карантин в школах Тамбова

В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников

Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

» » » В Тамбове мошенник «заработал» на сдаче чужой квартиры разным людям

В Тамбове мошенник «заработал» на сдаче чужой квартиры разным людям

Сегодня, 13:02
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове мошенник «заработал» на сдаче чужой квартиры разным людям В областном центре семь человек пострадали от действий мошенника. Все они сняли квартиру у одного человека, но въехать в нее так и не смогли.

Полицейские выяснили, что аферист сам арендовал жилье, подделал документы на жилплощадь и от своего лица разместил объявление о сдаче квартиры на одном из интернет-сайтов. Для убедительности он предлагал потенциальным квартиросъемщикам осмотреть жилье, после чего они вносили предоплату. Таким способом мошенник «заработал» 104 тысячи рублей и подался в бега.

Сейчас местонахождение его уже установлено. Он находится в СИЗО Пензы, где он таким же способом дважды обманул местных жителей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, задержали 50-летнего мужчину в Саранске. И там он хотел применить свой способ заработка, но не успел.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Ульяновский мошенник обманул жителя Мичуринска

Мошенник представился продавцом машины и обманул покупательницу

Тамбовский мошенник похитил с чужой карты 2 миллиона рублей

Мошенник заинтересовал жертву объявлением в интернете

В Тамбове мошенник обманул пенсионерку, представившись ее внуком

Мошенник обманул с арендой квартиры

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Мичуринец поджог дверь квартиры, чтобы припугнуть знакомую

Сегодня, 17:07
0
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Волонтерские отряды Тамбова приступили к уборке воинских захоронений

Сегодня, 16:11
0
Силами волонтерских отрядов будет благоустроено более 200 захоронений.

Паводок в Тамбовской области близится к завершению

Сегодня, 15:54
0
На большинстве рек региона наблюдается падение уровня воды от 1 до 13 сантиметров.

В усадьбе Загряжских-Строгановых в Знаменке распустилась пролеска сибирская

Сегодня, 15:41
0
Цветение пролески сибирской в усадьбе Загряжских-Строгановых даже включили в Календарь событий Тамбовской области на 2017 год.

В Тамбове мошенник «заработал» на сдаче чужой квартиры разным людям

Сегодня, 13:02
0
В областном центре семь человек пострадали от действий мошенника. Все они сняли квартиру у одного человека, но въехать в нее так и не смогли.

Жители Мичуринска выступили против террора

Сегодня, 12:10
0
На площадь им. В.И. Ленина пришли целыми семьями и трудовыми коллектива.

Учащиеся двух лицеев Тамбова стали победителями олимпиады по избирательному праву

Вчера, 07:51
0
Определены победители и призеры региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений Тамбовской области.

Тамбовские депутаты напишут "Тотальный диктант"

7 апреля 2017
0
Акция пройдет завтра.

К лету в Тамбове откроют 10 официальных пляжей

7 апреля 2017
0
Согласно постановлению администрации Тамбова, купальный сезон откроется 1 июня и продлится до 31 августа.

В Тамбове сэкономят более 12 миллионов рублей за счет установки новых насосов на артезианских скважинах

7 апреля 2017
0
Техническая служба предприятия остановила выбор на агрегатах, которые оснащены герметичными электродвигателями, способными сохранять энергетические характеристики в течение всего срока эксплуатации.

На Тамбовщине уже создано 152 га молодого леса

7 апреля 2017
0
В Тамбовской области активно ведется лесокультурная компания.

Врачи автопоезда "Забота" провели прием в Моршанском районе

7 апреля 2017
0
Медицинская бригада развернула работу в поселке Вяжли.

Возле мусорного бака под Тамбовом нашли труп младенца

7 апреля 2017
0
Сейчас следствие ищет людей, которым известна личность матери.

Жители Мичуринска выйдут на митинг против терактов

7 апреля 2017
0
Мероприятие состоится в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге на площади им. В.И. Ленина в субботу, 8 апреля. Начало в 10 часов.

Тамбовские волонтеры благоустраивают места захоронений

7 апреля 2017
0
10 апреля на Воздвиженском кладбище более 100 человек примут участие в городской акции по уборке воинских захоронений и памятных досок «Память Победы».

Лжесотрудник газовой службы ограбил пенсионерку

7 апреля 2017
0
Возбуждено уголовное дело.

Донорская акция прошла в Котовске

7 апреля 2017
0
Более 80 котовчан пожелали сдать кровь.

Мотоциклист попал в ДТП из-за собаки

7 апреля 2017
0
С полученными травмами, связанными с падением с мотоцикла, молодого человека доставили в Мучкапскую районную больницу.

На водителя, сбившего сотрудника ДПС, заведено уголовное дело

6 апреля 2017
0
Сотрудник полиции с телесными повреждениями, в том числе травмой головы, был госпитализирован в больницу.

Мстительный тамбовчанин осужден за размещение в соцсети интимных фотографий бывшей девушки

6 апреля 2017
0
На такой поступок молодой человек решился после расставания.

В Тамбове стартовала продажа билетов на театральный фестиваль Рыбакова

6 апреля 2017
0
В этом году большой театральный праздник начнется 11 мая и продлится до 21.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, Ленинград, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, школа, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net