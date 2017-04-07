Мичуринец поджог дверь квартиры, чтобы припугнуть знакомую Комментариев: 0



Полицейские осмотрели место пожара, опросили пострадавшую и соседей. Подозрения пали на 28-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, мужчина конфликтовал со своей знакомой, которая проживала в этой квартире, принадлежащей ее родственнице. Так он хотел припугнуть девушку.



Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. В отделение полиции обратилась 33-летняя жительница Кочетовки. Неизвестный поджог дверь ее квартиры. Пламя было небольшим, но задымление в пятиэтажного доме оказалось сильным. Пожар удалось потушить быстро, в том числе с помощью полицейских. От огня пострадала поверхность двери и коврик у порога. Сумма материального ущерба составила около 18 тысяч рублей.Полицейские осмотрели место пожара, опросили пострадавшую и соседей. Подозрения пали на 28-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, мужчина конфликтовал со своей знакомой, которая проживала в этой квартире, принадлежащей ее родственнице. Так он хотел припугнуть девушку.Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.



