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Мичуринец поджог дверь квартиры, чтобы припугнуть знакомую
Сегодня, 17:07
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В отделение полиции обратилась 33-летняя жительница Кочетовки. Неизвестный поджог дверь ее квартиры. Пламя было небольшим, но задымление в пятиэтажного доме оказалось сильным. Пожар удалось потушить быстро, в том числе с помощью полицейских. От огня пострадала поверхность двери и коврик у порога. Сумма материального ущерба составила около 18 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели место пожара, опросили пострадавшую и соседей. Подозрения пали на 28-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, мужчина конфликтовал со своей знакомой, которая проживала в этой квартире, принадлежащей ее родственнице. Так он хотел припугнуть девушку.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
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