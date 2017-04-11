Псевдосотрудницы газовой службы унесли из дома пенсионерки 40 тысяч рублей Комментариев: 0



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские предполагают, что это преступление может иметь отношение к кражам, в которых пострадали шесть пенсионеров из Тамбова. Во всех случаях к ним под видом сотрудниц газовой службы приходили незнакомки, а вместе с их уходом пропадали деньги.



Тогда потерпевшие сообщали, что злоумышленницам на вид от 20 до 30 лет. Обе они невысокого роста. Одна умеет славянский тип внешности, другая – смуглая, с темными волосами. В полицию обратился сын 81-летней женщины. Он рассказал, что из дома пенсионерки пропали 40 тысяч рублей, а перед этим к ней приходили для проверки газового оборудования две незнакомки, якобы сотрудницы газовой службы. По всей видимости, одна из них отвлекала хозяйку, а другая искала сбережения. Внешность подозреваемых старушка не запомнила.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские предполагают, что это преступление может иметь отношение к кражам, в которых пострадали шесть пенсионеров из Тамбова. Во всех случаях к ним под видом сотрудниц газовой службы приходили незнакомки, а вместе с их уходом пропадали деньги.Тогда потерпевшие сообщали, что злоумышленницам на вид от 20 до 30 лет. Обе они невысокого роста. Одна умеет славянский тип внешности, другая – смуглая, с темными волосами.



