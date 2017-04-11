Молодая женщина и ее ребенок найдены мертвыми в Тамбове Комментариев: 0



Следователи задержали 25-летнего сожителя погибшей по подозрению в совершении преступлений. По версии следствия, он во время ссоры сдавил ее шею руками. Когда она потеряла сознание, он ушел из квартиры.



Как сообщает СК СКР по Тамбовской области, в ходе проведения следственных действий мужчина рассказал, что оставил ребенка, своего сына, на чердаке многоэтажки в центре города. Видимых следов насильственной смерти на теле младенца следователи не обнаружили.



Точную причину смерти девушки и ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В областном центре возбуждены уголовные дела по факту обнаружения двух трупов. Одной из погибших является 25-летняя женщина. Ее тело найдено вчера вечером в одной из квартир на улице Чкалова в Тамбове. В другом месте обнаружен труп ее 4-месячного сына.Следователи задержали 25-летнего сожителя погибшей по подозрению в совершении преступлений. По версии следствия, он во время ссоры сдавил ее шею руками. Когда она потеряла сознание, он ушел из квартиры.Как сообщает СК СКР по Тамбовской области, в ходе проведения следственных действий мужчина рассказал, что оставил ребенка, своего сына, на чердаке многоэтажки в центре города. Видимых следов насильственной смерти на теле младенца следователи не обнаружили.Точную причину смерти девушки и ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.



