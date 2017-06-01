Каждый год в Тамбовской области совершают 1000 киберпреступлений Комментариев: 0



C развитием современных информационных технологий, средств мобильной связи и повсеместного доступа к сети интернет резко возросло количество мошенничеств, которые преступники совершают, пользуясь новыми возможностями. По данным полиции, ежегодно в Тамбовской области фиксируется более 1000 подобных фактов. Так, в 2016 году совершено 1390 таких мошенничеств, а за 1 квартал текущего года - уже 360. Ущерб для граждан исчисляется десятками миллионов рублей.



В последнее время большое распространение получили мошенничества с использованием банковских карт, а также покупок в сети интернет. В основном такие мошенничества совершаются под предлогом разблокировки банковской карты, когда на телефон жертвы приходит сообщение о том, что карта заблокирована. Часто обманывают доверчивых покупателей при расчетах за покупки на различных интернет-ресурсах. Жертвами такого вида мошенничества в прошедшем году стали более 400 жителей области.



Как показывает практика, значительное количество телефонных мошенничеств совершается лицами, находящимися в местах лишения свободы. Для противодействия им даже создана межведомственная рабочая группа УФСИН и УМВД области. В результате проведенной работы в исправительных учреждениях области изъято более 1000 сотовых телефонов, в том числе 770 - при попытках их доставки.



На заседании рассматривался также вопрос об участия народных дружин казаков в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории области. В настоящее время в регионе продолжается процесс организационного и правового становления казачьих обществ. На основе федерального законодательства в области создана региональная нормативно-правовая база, способствующая эффективной реализации государственной политики в отношении казачества. В феврале этого года главой администрации области Александром Никитиным утверждён план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении Российского казачества до 2020 года.



Представители тамбовского казачества тесно взаимодействуют с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями по самому широкому комплексу вопросов, участвуют в работе комиссий Общественной палаты области, общественных советов при органах федеральной и региональной власти, местного самоуправления.



На протяжении последних лет казаки активно привлекается к охране общественного порядка. Численность казаков в регионе составляет 1358 человек. Общее количество членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по охране общественного порядка, 487 человек.



Казачьи народные дружины патрулируют улицы, выставляют посты на площадях, в парках и других общественных местах, проводят рейды по выявлению правонарушений и лиц, их совершивших, а так же принимают активное участие в проведении «Дней профилактики».



31.05.2017 О выработке дополнительных мер по предупреждению и пресечению мошеннических действий с использованием современных технологий шла речь на расширенном заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Тамбовской области, которое прошло сегодня в администрации области в режиме видеоконференцсвязи со всеми городами и районами региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.C развитием современных информационных технологий, средств мобильной связи и повсеместного доступа к сети интернет резко возросло количество мошенничеств, которые преступники совершают, пользуясь новыми возможностями. По данным полиции, ежегодно в Тамбовской области фиксируется более 1000 подобных фактов. Так, в 2016 году совершено 1390 таких мошенничеств, а за 1 квартал текущего года - уже 360. Ущерб для граждан исчисляется десятками миллионов рублей.В последнее время большое распространение получили мошенничества с использованием банковских карт, а также покупок в сети интернет. В основном такие мошенничества совершаются под предлогом разблокировки банковской карты, когда на телефон жертвы приходит сообщение о том, что карта заблокирована. Часто обманывают доверчивых покупателей при расчетах за покупки на различных интернет-ресурсах. Жертвами такого вида мошенничества в прошедшем году стали более 400 жителей области.Как показывает практика, значительное количество телефонных мошенничеств совершается лицами, находящимися в местах лишения свободы. Для противодействия им даже создана межведомственная рабочая группа УФСИН и УМВД области. В результате проведенной работы в исправительных учреждениях области изъято более 1000 сотовых телефонов, в том числе 770 - при попытках их доставки.На заседании рассматривался также вопрос об участия народных дружин казаков в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории области. В настоящее время в регионе продолжается процесс организационного и правового становления казачьих обществ. На основе федерального законодательства в области создана региональная нормативно-правовая база, способствующая эффективной реализации государственной политики в отношении казачества. В феврале этого года главой администрации области Александром Никитиным утверждён план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении Российского казачества до 2020 года.Представители тамбовского казачества тесно взаимодействуют с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями по самому широкому комплексу вопросов, участвуют в работе комиссий Общественной палаты области, общественных советов при органах федеральной и региональной власти, местного самоуправления.На протяжении последних лет казаки активно привлекается к охране общественного порядка. Численность казаков в регионе составляет 1358 человек. Общее количество членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по охране общественного порядка, 487 человек.Казачьи народные дружины патрулируют улицы, выставляют посты на площадях, в парках и других общественных местах, проводят рейды по выявлению правонарушений и лиц, их совершивших, а так же принимают активное участие в проведении «Дней профилактики».31.05.2017



