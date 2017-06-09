Тамбовский депутат подозревается в организации игорной деятельности Комментариев: 0



Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении участников данной организованной группы, среди которых депутат городской Думы, адвокат, бывший сотрудник органов внутренних дел, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).



По версии следствия, подозреваемые арендовали жилые и нежилые помещения в Тамбове и других городах области, где в целях извлечения прибыли оборудовали игорные залы и проводили незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей. Кроме этого, в целях сокрытия своей преступной деятельности указанные лица неоднократно в феврале-марте текущего года передавали в качестве коммерческого подкупа учредителю одной из организаций, проводившей программно-технические экспертизы изъятого сотрудниками правоохранительных органов оборудования, денежные средства на общую сумму 400 тысяч рублей, за подготовку заключений о признании данного оборудования не игровым. Передача денег происходила под контролем оперативных служб.



К настоящему времени сотрудниками следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников других правоохранительных структур области проведен значительный объем неотложных следственный действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, среди которых многочисленные обыски в местах осуществления незаконной игорной деятельности, выемки оборудования, документации, денежных средств.. В ходе следствия также будут устанавливаться иные участники группы, причастные к организации незаконной игорной деятельности на территории Тамбовской области. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области совместно с оперативными подразделениями региональных управлений МВД и ФСБ России выявлена и пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей на территории области незаконную игорную деятельность, сообщает Следственный комитет.Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении участников данной организованной группы, среди которых депутат городской Думы, адвокат, бывший сотрудник органов внутренних дел, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).По версии следствия, подозреваемые арендовали жилые и нежилые помещения в Тамбове и других городах области, где в целях извлечения прибыли оборудовали игорные залы и проводили незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей. Кроме этого, в целях сокрытия своей преступной деятельности указанные лица неоднократно в феврале-марте текущего года передавали в качестве коммерческого подкупа учредителю одной из организаций, проводившей программно-технические экспертизы изъятого сотрудниками правоохранительных органов оборудования, денежные средства на общую сумму 400 тысяч рублей, за подготовку заключений о признании данного оборудования не игровым. Передача денег происходила под контролем оперативных служб.К настоящему времени сотрудниками следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников других правоохранительных структур области проведен значительный объем неотложных следственный действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, среди которых многочисленные обыски в местах осуществления незаконной игорной деятельности, выемки оборудования, документации, денежных средств.. В ходе следствия также будут устанавливаться иные участники группы, причастные к организации незаконной игорной деятельности на территории Тамбовской области. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.



