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Тамбовский депутат подозревается в организации игорной деятельности
9 июня 2017
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Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области совместно с оперативными подразделениями региональных управлений МВД и ФСБ России выявлена и пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей на территории области незаконную игорную деятельность, сообщает Следственный комитет.
Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении участников данной организованной группы, среди которых депутат городской Думы, адвокат, бывший сотрудник органов внутренних дел, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
По версии следствия, подозреваемые арендовали жилые и нежилые помещения в Тамбове и других городах области, где в целях извлечения прибыли оборудовали игорные залы и проводили незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей. Кроме этого, в целях сокрытия своей преступной деятельности указанные лица неоднократно в феврале-марте текущего года передавали в качестве коммерческого подкупа учредителю одной из организаций, проводившей программно-технические экспертизы изъятого сотрудниками правоохранительных органов оборудования, денежные средства на общую сумму 400 тысяч рублей, за подготовку заключений о признании данного оборудования не игровым. Передача денег происходила под контролем оперативных служб.
К настоящему времени сотрудниками следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников других правоохранительных структур области проведен значительный объем неотложных следственный действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, среди которых многочисленные обыски в местах осуществления незаконной игорной деятельности, выемки оборудования, документации, денежных средств.. В ходе следствия также будут устанавливаться иные участники группы, причастные к организации незаконной игорной деятельности на территории Тамбовской области. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
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