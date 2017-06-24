В Мичуринском районе в ДТП погибли два человека Комментариев: 0

В Мичуринском районе Тамбовской области утром 24 июня в реке Польной Воронеж был обнаружен автомобиль с телами двух погибших людей. На месте происшествия следственно-оперативной группой по предварительным данным было установлено, что в период с 23 по 24 июня водитель автомобиля «ВАЗ-21124», мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21124» по грунтовой дороге не справился с управлением и допустил съезд с дороги в реку Польной Воронеж, с последующим затоплением автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21124», женщина 1978 года рождения, погибли на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



Всего за минувшие выходные дни, с 24 по 25 июня, на территории Тамбовской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 7 получили ранения. Среди пострадавших два ребенка. Аварии произошли в городе Тамбове, а также на территории Жердевского, Староюрьевского и Мичуринского районов.



24 июня в селе Алексеевка Жердевского района водитель мопеда Sigma-sport, двенадцатилетний подросток, при обгоне допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21101», под управлением мужчины 1997 года рождения. В результате ДТП водитель мопеда с переломом правого бедра доставлен в детскую областную больницу города Тамбова. Пассажир мопеда, четырнадцатилетний мальчик, с черепно-мозговой травмой доставлен в детскую областную больницу города Тамбова.

В Мичуринском районе Тамбовской области утром 24 июня в реке Польной Воронеж был обнаружен автомобиль с телами двух погибших людей. На месте происшествия следственно-оперативной группой по предварительным данным было установлено, что в период с 23 по 24 июня водитель автомобиля «ВАЗ-21124», мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21124» по грунтовой дороге не справился с управлением и допустил съезд с дороги в реку Польной Воронеж, с последующим затоплением автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21124», женщина 1978 года рождения, погибли на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.Всего за минувшие выходные дни, с 24 по 25 июня, на территории Тамбовской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 7 получили ранения. Среди пострадавших два ребенка. Аварии произошли в городе Тамбове, а также на территории Жердевского, Староюрьевского и Мичуринского районов.24 июня в селе Алексеевка Жердевского района водитель мопеда Sigma-sport, двенадцатилетний подросток, при обгоне допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21101», под управлением мужчины 1997 года рождения. В результате ДТП водитель мопеда с переломом правого бедра доставлен в детскую областную больницу города Тамбова. Пассажир мопеда, четырнадцатилетний мальчик, с черепно-мозговой травмой доставлен в детскую областную больницу города Тамбова.



