Жителей пострадавшего от взрыва дома в Моршанске заселят в середине июля Комментариев: 0

В Моршанске идут восстановительные работы в доме, пострадавшем от взрыва бытового газа. За ходом их проведения сегодня проследил первый заместитель главы администрации региона Олег Иванов, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Наталья Молокова проживает по соседству со злополучной квартирой, в которой и произошел взрыв газа. Она была дома с мужем и восьмилетним внуком, когда раздался громкий хлопок, и следом в подъезде начался пожар. Спасаясь, они выбежали на улицу в домашней одежде. Сейчас семья находится в гостинице, где организован пункт временного размещения для пострадавших жильцов.



Наталья Молокова до сих пор не может прийти в себя и спокойно говорить о событиях рокового вечера. Она ни на что не жалуется и благодарит за поддержку. Единственное желание - поскорее вернуться домой.



В двух пунктах временного размещения сейчас находятся 35 человек, для которых созданы необходимые бытовые условия и организовано горячее питание. Еще 159 человек живут у родственников.



Рабочие восстанавливают дом по технологии монолитных конструкций. Это наиболее трудоемкие работы. Затем приступят к внутренней отделке квартир. Кроме того, в одном из подъездов предстоит восстановить работу лифта.



Во время встречи с пострадавшими Олег Иванов от лица региональной власти попросил извинения у людей за неудобства, которые они терпят и заверил, что ремонтные работы будут выполнены качественно и в самые сжатые сроки. По плану к середине июля жильцы должны вернуться домой. Ситуация полностью находится на контроле губернатора Александра Никитина. Дом будет безопасен для проживания. Кроме того, Олег Иванов поручил муниципалитету после окончания ремонтно-восстановительных работ провести благоустройство территории вокруг дома.



Отдельной темой был разговор о принимаемых мерах поддержки пострадавших. Ранее жильцы получили по три тысячи рублей из резервного муниципального фонда. Девяти семьям, которые наиболее пострадали от взрыва, выплатили адресную социальную помощь. С 3 июля начнутся выплаты из резервного фонда области за утраченное имущество. Жители в свою очередь поблагодарили губернатора Александра Никитина за проявленное к ним внимание и четкую систему организации помощи в сложной жизненной ситуации. В Моршанске идут восстановительные работы в доме, пострадавшем от взрыва бытового газа. За ходом их проведения сегодня проследил первый заместитель главы администрации региона Олег Иванов, сообщает пресс-служба обладминистрации.Наталья Молокова проживает по соседству со злополучной квартирой, в которой и произошел взрыв газа. Она была дома с мужем и восьмилетним внуком, когда раздался громкий хлопок, и следом в подъезде начался пожар. Спасаясь, они выбежали на улицу в домашней одежде. Сейчас семья находится в гостинице, где организован пункт временного размещения для пострадавших жильцов.Наталья Молокова до сих пор не может прийти в себя и спокойно говорить о событиях рокового вечера. Она ни на что не жалуется и благодарит за поддержку. Единственное желание - поскорее вернуться домой.В двух пунктах временного размещения сейчас находятся 35 человек, для которых созданы необходимые бытовые условия и организовано горячее питание. Еще 159 человек живут у родственников.Рабочие восстанавливают дом по технологии монолитных конструкций. Это наиболее трудоемкие работы. Затем приступят к внутренней отделке квартир. Кроме того, в одном из подъездов предстоит восстановить работу лифта.Во время встречи с пострадавшими Олег Иванов от лица региональной власти попросил извинения у людей за неудобства, которые они терпят и заверил, что ремонтные работы будут выполнены качественно и в самые сжатые сроки. По плану к середине июля жильцы должны вернуться домой. Ситуация полностью находится на контроле губернатора Александра Никитина. Дом будет безопасен для проживания. Кроме того, Олег Иванов поручил муниципалитету после окончания ремонтно-восстановительных работ провести благоустройство территории вокруг дома.Отдельной темой был разговор о принимаемых мерах поддержки пострадавших. Ранее жильцы получили по три тысячи рублей из резервного муниципального фонда. Девяти семьям, которые наиболее пострадали от взрыва, выплатили адресную социальную помощь. С 3 июля начнутся выплаты из резервного фонда области за утраченное имущество. Жители в свою очередь поблагодарили губернатора Александра Никитина за проявленное к ним внимание и четкую систему организации помощи в сложной жизненной ситуации.



