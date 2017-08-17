В Тамбовской области утонули 25 человек Комментариев: 0 С начала купального сезона в области на воде погибли 25 человек. Не больше чем за прошлый, однако, и этот еще не завершен. В выходные синоптики снова обещают жару, сообщает



Ежедневно раза по 3-4, а в выходные и особо жаркие дни по 5-6 раз за день выходят в рейды водолазы областного пожарно-спасательного центра. Вся экипировка - с собой. При необходимости за секунды переодеваются прямо в лодке.



- Четырех человек спасли наши спасатели-водолазы здесь, на тамбовском море при переворачивании лодки. Поэтому обстановка такая. Всегда находимся в состоянии таком: в любое время выйти, в любое время спасти, в любое время помочь.



Кстати, на лодке молодые люди катались в день, когда было объявлено штормовое предупреждение две недели назад. Водолазам позвонил матрос-спасатель. Они находятся на пляжах с 8 часов утра и до 8 часов вечера. И в этом году тоже внесли лепту в дело спасения - вытащили двух человек.



- Пляж, который у тамбовчан известен под названием «У Лагуны», стал намного безопаснее. Раньше здесь ежегодно, к сожалению, гибли дети. Потому что дно было обрывистое и глубина около 4-х метров. В этом году отсыпали песок. Здесь стало намного спокойнее. Но, тем не менее, все равно итог этого года - один погибший человек.



Уж сколько раз твердили спасатели три главных правила: купаться только в оборудованных местах, ежесекундно следить за детьми и не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения. Все равно некоторые рассекают водную гладь под девизами «только не я», «один разок», и «на минуточку». Так 15 августа произошел несчастный случай на пляже «Эльдорадо».



«Нам поступил сигнал от городского спасателя, что на его глазах утонул человек. Он не смог его достать, так как глубоко там. Мы приехали. Вытащили человека, но помочь ему уже нельзя было. Он в сильно пьяном состоянии был», - сказал Олег Чернышов, водолаз Областного пожарно-спасательного центра.



Все пляжи на Цне - в пятиминутной доступности для спасателей. Именно этот временной запас есть у тонущего, чтобы он мог выжить. Не стоит сокращать этот период собственными попытками найти человека. На воде, как и при пожаре, действует правило - чем быстрее вызвал спасателей, тем лучше. С начала купального сезона в области на воде погибли 25 человек. Не больше чем за прошлый, однако, и этот еще не завершен. В выходные синоптики снова обещают жару, сообщает ГТРК Тамбов Ежедневно раза по 3-4, а в выходные и особо жаркие дни по 5-6 раз за день выходят в рейды водолазы областного пожарно-спасательного центра. Вся экипировка - с собой. При необходимости за секунды переодеваются прямо в лодке.- Четырех человек спасли наши спасатели-водолазы здесь, на тамбовском море при переворачивании лодки. Поэтому обстановка такая. Всегда находимся в состоянии таком: в любое время выйти, в любое время спасти, в любое время помочь.Кстати, на лодке молодые люди катались в день, когда было объявлено штормовое предупреждение две недели назад. Водолазам позвонил матрос-спасатель. Они находятся на пляжах с 8 часов утра и до 8 часов вечера. И в этом году тоже внесли лепту в дело спасения - вытащили двух человек.- Пляж, который у тамбовчан известен под названием «У Лагуны», стал намного безопаснее. Раньше здесь ежегодно, к сожалению, гибли дети. Потому что дно было обрывистое и глубина около 4-х метров. В этом году отсыпали песок. Здесь стало намного спокойнее. Но, тем не менее, все равно итог этого года - один погибший человек.Уж сколько раз твердили спасатели три главных правила: купаться только в оборудованных местах, ежесекундно следить за детьми и не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения. Все равно некоторые рассекают водную гладь под девизами «только не я», «один разок», и «на минуточку». Так 15 августа произошел несчастный случай на пляже «Эльдорадо».«Нам поступил сигнал от городского спасателя, что на его глазах утонул человек. Он не смог его достать, так как глубоко там. Мы приехали. Вытащили человека, но помочь ему уже нельзя было. Он в сильно пьяном состоянии был», - сказал Олег Чернышов, водолаз Областного пожарно-спасательного центра.Все пляжи на Цне - в пятиминутной доступности для спасателей. Именно этот временной запас есть у тонущего, чтобы он мог выжить. Не стоит сокращать этот период собственными попытками найти человека. На воде, как и при пожаре, действует правило - чем быстрее вызвал спасателей, тем лучше.



