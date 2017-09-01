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На дорогах России вырастет смертность в ДТП
1 сентября 2017
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ГИБДД готовится к резкому скачку смертности в ДТП после 2018 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на новый проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, - пишет РИА Новости.
По прогнозам правительственной комиссии, занимающейся этим вопросом, в 2022 году на дорогах будут погибать 30-33 тысячи человек в год, что станет "резким откатом" к ситуации 2007-2008 годов. Среди возможных причин — старение водителей и автопарка, неконтролируемый рост автомобилизации населения и увеличивающийся разрыв между ее темпами и развитием дорожно-транспортной сети, а также "ряд экономических проблем".
"Коммерсант" подчеркивает, что конкретных мер по исправлению ситуации в документе не приводится, речь пока идет об "общих формулировках" — таких, как формирование негативного отношения к ПДД у общественности, экономическое стимулирование водителей к соблюдению ПДД, увеличении количества камер, фиксирующих правонарушения. Ранее в МВД заявляли, что в 2016 году в ДТП погибло на 12 процентов меньше людей, чем годом ранее, а количество аварий снизилось на 6,1 процента.
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