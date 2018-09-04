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Погиб пассажир «Мазда 6»
4 сентября 2018
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В результате ДТП в Сосновском районе 3 сентября погиб пассажир автомобиля «Мазда 6», мужчина 1980 года рождения. По данным ГИБДД, в 18 часов 20 минут на 13-м километре автодороги «Сосновка-Троицкие Росляи-Савинские Карпели», проходящей по территории Сосновского района, водитель автомобиля «Мазда 6», мужчина 1974 года рождения, не справился с управлением и допустил опрокидывание своего транспортного средства.
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