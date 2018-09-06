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Фото с места смертельного ДТП в Знаменском районе
6 сентября 2018
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В Знаменском районе Тамбовской области 5 сентября в ДТП погибла женщина 1991 года рождения. В 9 часов 24 минуты на 493-м километре автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань», проходящей по территории Знаменского района, водитель автомобиля «Лада Ларгус», мужчина 1992 года рождения, не справился с управлением автомобиля и допустил съезд в правый кювет.
Как сообщает ГИБДД, пассажир автомобиля, женщина 1991 года рождения, от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, а водитель был доставлен во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
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