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Жестокое убийство в Мичуринске
6 сентября 2018
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В Тамбовской области произошло очередное жестокое убийство. Житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 28-летней девушки, сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, обвиняемый после освобождения из мест лишения свободы в установленный срок не явился в отделение полиции по месту жительства для постановки на учет, а после установления административного надзора без уважительных причин и разрешения контролирующего органа самовольно выехал за пределы Первомайского района.
2 мая 2018 года в ходе ссоры на почве ревности обвиняемый ударил свою 28-летнюю знакомую, схватил со стола кухонный нож и приставил его к шее женщины, угрожая при этом убийством. Злоумышленник сильно избил девушку, после чего, поняв, что она мертва, с целью скрыть следы преступления, накрыл ее тело простыней и пальто, поджег их, а сам скрылся. Девушка проживала в Мичуринске, была знакома с обвиняемым еще до его заключения в места лишения свободы и продолжала общение с ним после освобождения.
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