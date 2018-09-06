Жестокое убийство в Мичуринске Комментариев: 0 В Тамбовской области произошло очередное жестокое убийство. Житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 28-летней девушки, сообщает Следственный комитет.



По версии следствия, обвиняемый после освобождения из мест лишения свободы в установленный срок не явился в отделение полиции по месту жительства для постановки на учет, а после установления административного надзора без уважительных причин и разрешения контролирующего органа самовольно выехал за пределы Первомайского района.



2 мая 2018 года в ходе ссоры на почве ревности обвиняемый ударил свою 28-летнюю знакомую, схватил со стола кухонный нож и приставил его к шее женщины, угрожая при этом убийством. Злоумышленник сильно избил девушку, после чего, поняв, что она мертва, с целью скрыть следы преступления, накрыл ее тело простыней и пальто, поджег их, а сам скрылся. Девушка проживала в Мичуринске, была знакома с обвиняемым еще до его заключения в места лишения свободы и продолжала общение с ним после освобождения. В Тамбовской области произошло очередное жестокое убийство. Житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 28-летней девушки, сообщает Следственный комитет.По версии следствия, обвиняемый после освобождения из мест лишения свободы в установленный срок не явился в отделение полиции по месту жительства для постановки на учет, а после установления административного надзора без уважительных причин и разрешения контролирующего органа самовольно выехал за пределы Первомайского района.2 мая 2018 года в ходе ссоры на почве ревности обвиняемый ударил свою 28-летнюю знакомую, схватил со стола кухонный нож и приставил его к шее женщины, угрожая при этом убийством. Злоумышленник сильно избил девушку, после чего, поняв, что она мертва, с целью скрыть следы преступления, накрыл ее тело простыней и пальто, поджег их, а сам скрылся. Девушка проживала в Мичуринске, была знакома с обвиняемым еще до его заключения в места лишения свободы и продолжала общение с ним после освобождения.



