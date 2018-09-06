Тамбовский пенсионер найден мертвым недалеко от дома Комментариев: 0

В городе Мичуринск Тамбовской области найден мертвым 61-летний пенсионер, который пропал без вести 22 августа. Тело мужчины было найдено неподалеку от дома, где он и проживал. Пенсионер вышел из дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.



Этот случай в очередной раз демонстрирует реальную продолжительность жизни мужчин в России. Из-за повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет мало кто из них будет доживать до пенсии. В городе Мичуринск Тамбовской области найден мертвым 61-летний пенсионер, который пропал без вести 22 августа. Тело мужчины было найдено неподалеку от дома, где он и проживал. Пенсионер вышел из дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.Этот случай в очередной раз демонстрирует реальную продолжительность жизни мужчин в России. Из-за повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет мало кто из них будет доживать до пенсии.



