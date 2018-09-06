В Тамбове 18-летние крадут водку из магазинов, что дальше? Комментариев: 0

Чем может заниматься 18-летний молодой человек? В России он может служить в армии или где-нибудь учиться. В Тамбове такой молодой человек может попасться на краже водки из магазина.



Именно так и случилось в одном из магазинов на Советской. 5 сентября в дежурную часть Отдела полиции № 3 Тамбова поступило сообщение о хищении в одном из магазинов города. Полицейские опросили персонал и выяснили, что при просмотре видеозаписи был обнаружен момент кражи. 22 августа неизвестный открыто похитил с прилавка две бутылки водки объемом 1 литр.



Сотрудники полиции составили описание злоумышленника, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его нашли и задержали. Им оказался тамбовчанин 2000 года рождения. Парня доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Теперь молодому человеку придется возместить магазину причиненный материальный ущерб.



Что ждет в будущем этого любителя выпить? Может быть, он станет великим ученым или писателем, а водка ему нужна была для вдохновения? А может быть, он станет вором и убийцей… Чем может заниматься 18-летний молодой человек? В России он может служить в армии или где-нибудь учиться. В Тамбове такой молодой человек может попасться на краже водки из магазина.Именно так и случилось в одном из магазинов на Советской. 5 сентября в дежурную часть Отдела полиции № 3 Тамбова поступило сообщение о хищении в одном из магазинов города. Полицейские опросили персонал и выяснили, что при просмотре видеозаписи был обнаружен момент кражи. 22 августа неизвестный открыто похитил с прилавка две бутылки водки объемом 1 литр.Сотрудники полиции составили описание злоумышленника, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его нашли и задержали. Им оказался тамбовчанин 2000 года рождения. Парня доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Теперь молодому человеку придется возместить магазину причиненный материальный ущерб.Что ждет в будущем этого любителя выпить? Может быть, он станет великим ученым или писателем, а водка ему нужна была для вдохновения? А может быть, он станет вором и убийцей…



