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Кавказцы в Тамбове "накормили" банкоматы фальшивками

Сегодня, 09:07
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Кавказцы в Тамбове "накормили" банкоматы фальшивкамиВ Тамбове 6 сентября было совершено преступление из категории тяжких. Группа лиц кавказской национальности совершила хищение денежных средств в особо крупном размере. Преступление было совершено путем внесения полиграфических изделий, выполненных в виде денежных купюр, достоинством 5 тысяч рублей в банкоматы различных банковских учреждений.

Как сообщает УМВД, деньги поступали на банковские карты граждан без определенного места жительства. В последующем денежные средства были обналичены, а злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Спустя две недели, когда преступная «четверка» повторно въехала на территорию Тамбовской области для совершения аналогичного преступления, они были задержаны на трассе Тамбов-Воронеж. В общей сложности им удалось похитить путем внесения, так называемых, денежных «фантиков» в банкоматы около двух миллионов рублей. В момент задержания в автомобиле заезжих «гастролеров» оперативные сотрудники изъяли еще несколько пачек с полиграфическими изделиями, имитирующими 5-тысячные купюры на сумму более 2,5 миллиона рублей.


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