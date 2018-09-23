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Пропавшего в Ржаксинском районе подростка, разыскивают уже два года
Сегодня, 14:01
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Продолжаются безуспешные поиски жителя Ржаксинского района Сергея Павликова, который исчез больше двух лет назад на автотрассе Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград».
Вечером 29 апреля 2016 года подросток вместе со своим знакомым на мотоцикле поехали в клуб села Волхонщина Ржаксинского района. Ночью на федеральной трассе подросток исчез.
Возможно, он уехал или его увезли из депрессивного Ржаксинскго района в Ставропольский край. Молодому человеку на вид 17 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно русые. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка необходимо сообщить об этом по телефонам: 8(4752)72-01-15 или 02.
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