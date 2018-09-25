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За убийство девочки тамбовчанин приговорен к 18 годам лишения свободы
Сегодня, 09:18
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Житель Тамбова мужского пола в период с 5 по 8 марта 2018 года нанес четырехлетней девочке многочисленные удары ремнем, руками и полиэтиленовой бутылкой с водой по голове и различным частям тела. В результате примененного насилия ребенку была причинена черепно-мозговая травма, приведшая к развитию отека головного мозга и смерти, которая наступила 9 марта.
Прокуратурой Тамбовской области в Тамбовском областном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 29-летнего жителя Тамбова в убийстве четырехлетней девочки, т.е. совершении преступления, предусмотренного п.п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ. В суде установлено, что с декабря 2016 года обвиняемый, сожительствуя с матерью девочки и проживая в ее квартире, систематически подвергал ребенка избиению.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимому наказание в виде 16 лет лишения свободы. Частично присоединив к вновь назначенному наказанию неотбытое наказание по ранее вынесенному приговору, суд определил осужденному к отбытию 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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