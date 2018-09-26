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Управляющую компанию подозревают в хищении 25 миллионов
Сегодня, 09:23
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В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», полицейскими проведен комплекс оперативных мероприятий и следственных действий: изъята и изучена финансовая документация компании, изучены десятки расчетных счетов, назначен и проведен ряд бухгалтерских, почерковедческих, технико-криминалистических экспертиз, установлены и опрошены десятки свидетелей. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено.
Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
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