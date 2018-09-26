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Три человека пострадали в ДТП в Тамбовской области
Сегодня, 10:07
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В поселке Центральный Моршанского района 27 сентября водитель автомобиля «Ниссан Жук», женщина 1986 года рождения, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21054» под управлением мужчины 1995 года рождения. Как сообщает ГИБДД, результате ДТП водителю автомобиля «Ниссан Жук» оказана медицинская помощь на месте происшествия.
Кроме того, в этот же день на 33 километре автодороги «Моршанск-Пичаево», проходящей по территории Пичаевского района, водитель автомобиля «ВАЗ-2105» перевернулся и съехал на обочину. В результате ДТП водитель автомобиля самостоятельно обратился в медицинское учреждение.
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