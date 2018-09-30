|
В Тамбове грузовик задавил пенсионерку
Сегодня, 11:18
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове 1 октября на улице Рылеева в районе дома № 61 водитель грузовика «ГАЗ-27901», осуществляя движение задним ходом, допустил наезд на пешехода, женщину 1936 года рождения. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Согласно сводке ГИБДД, за сутки 1 октября в Тамбовской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых один человек погиб и 4 получили ранения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.