560 тысяч фальшивых рублей нашли в Тамбовской области Комментариев: 0



На особом контроле в Управлении МВД России по Тамбовской области стоит борьба с преступлениями экономического характера, в частности противодействие распространению и сбыту фальшивых денежных купюр. Создана специализированная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли представители всех служб и подразделений тамбовской полиции. Ежедневно отслеживается информация о попытках сбыта поддельных денежных купюр на территории региона, с торгово-кассовыми работниками проводятся встречи и практические семинары, в рамках которых доводятся основные отличительные признаки настоящих денежных купюр, механизм выявления подделок и сообщения в органы внутренних дел о таких фактах. Вместе с профилактическими акциями проводятся и различные оперативные мероприятия, направленные на получение информации о сбыте поддельных банкнот.



За 8 месяцев года по фактам обнаружения и изъятия из обращения поддельных денежных купюр по статье 186 УК РФ возбуждено 73 уголовных дела. В суд направлено 8 уголовных дел. В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения. По итогам 8 месяцев 2018 года в Тамбовской области из обращения изъято 159 поддельных купюр различного достоинства: 102 банкноты номиналом 5 тысяч рублей, 43 банкноты номиналом 1 тысяча рублей, 13 купюр номиналом 500 рублей и одна купюра номиналом 100 рублей на общую сумму 560 тысяч рублей, сообщает УМВД.На особом контроле в Управлении МВД России по Тамбовской области стоит борьба с преступлениями экономического характера, в частности противодействие распространению и сбыту фальшивых денежных купюр. Создана специализированная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли представители всех служб и подразделений тамбовской полиции. Ежедневно отслеживается информация о попытках сбыта поддельных денежных купюр на территории региона, с торгово-кассовыми работниками проводятся встречи и практические семинары, в рамках которых доводятся основные отличительные признаки настоящих денежных купюр, механизм выявления подделок и сообщения в органы внутренних дел о таких фактах. Вместе с профилактическими акциями проводятся и различные оперативные мероприятия, направленные на получение информации о сбыте поддельных банкнот.За 8 месяцев года по фактам обнаружения и изъятия из обращения поддельных денежных купюр по статье 186 УК РФ возбуждено 73 уголовных дела. В суд направлено 8 уголовных дел. В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения.



