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В тамбовском детском саду наладили поборы с родителей

Вчера, 20:07
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В тамбовском детском саду наладили поборы с родителей
В городе Рассказово Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконных денежных сборов в детском саду. Следственный комитет сообщает, что заведующая одного из детских садов города Рассказово установила фиксированную сумму для благотворительной помощи дошкольному учреждению в размере 5 тысяч рублей, которая озвучивалась руководством и педагогическим составом в формируемых группах при проведении первых ознакомительных родительских собраний, и формально являлась условием принятия ребенка в детский сад.

С апреля по август текущего года между заведующей и более 80 родителями заключены договоры о благотворительных пожертвованиях указанной фиксированной суммой. Опасаясь наступления негативных последствий, через терминалы и отделения банков родители вынужденно перечисляли на указанный в договоре лицевой счет денежные средства.

Рассказовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе кем и на какие цели расходовались получаемые от родителей «благотворительные взносы».

Не секрет, что такая благотворительность практикуется и в школах, где родители делают ремонт в классах и щедрые подарки. Разумеется, все добровольно. Вероятно, руководство образовательных учреждений считает родителей безмолвными дойными коровами.
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