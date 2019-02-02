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В ДТП на трассе «Тамбов-Пенза» пострадали 4 человека
2 февраля 2019
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На 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» 1 февраля столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и ВАЗ-2115. Травмы получили оба водителя, пассажирка автомобиля «ВАЗ-2115» и 9-летний ребенок и женщина из автомобиля «Нива Шевроле». Четверо пострадавших с места ДТП были доставлены в больницу.
По предварительным данным УМВД, водитель автомобиля «Нива Шевроле», мужчина 1978 года рождения, житель Самарской области, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением мужчины, жителя города Уварово.
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