Тамбовский коммунальщик присвоил 7 миллионов рублей Комментариев: 0



Октябрьским районным судом Тамбова вынесен приговор по уголовному делу по обвинению учредителя и генерального директора ООО обслуживающая организация «Коммунально-Строительный Сервис Плюс». Он признан виновным в мошенничестве. В суде установлено, что с 2013 по май 2016 года, в отсутствие договора с ресурсоснабжающими организациями, компания осуществляла сбор денежных средств за коммунальные платежи с жителей домов, расположенных на ул. Мичуринская и ул. Ореховая Тамбова. Полученные от граждан денежные средства за оплату коммунальных услуг злоумышленник тратил по собственному усмотрению, прикладывая к документам финансово – хозяйственной деятельности фиктивные квитанции о приобретении товарно-материальных ценностей.



В результате мошеннических действий ресурсопоставщикам коммунальных услуг и гражданам, проживающим в указанных домах, причинен материальный ущерб на общую сумму более 7 млн. рублей. Суд приговорил злоумышленника к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил заявленные потерпевшими иски и взыскал с осужденного в их пользу в общей сложности более 6 млн. рублей. Приговор в законную силу не вступил. Вынесен приговор по уголовному делу о мошенническом хищении у жителей Тамбова и ресурсоснабжающих организаций более 7 млн. рублей, сообщает прокуратура.Октябрьским районным судом Тамбова вынесен приговор по уголовному делу по обвинению учредителя и генерального директора ООО обслуживающая организация «Коммунально-Строительный Сервис Плюс». Он признан виновным в мошенничестве. В суде установлено, что с 2013 по май 2016 года, в отсутствие договора с ресурсоснабжающими организациями, компания осуществляла сбор денежных средств за коммунальные платежи с жителей домов, расположенных на ул. Мичуринская и ул. Ореховая Тамбова. Полученные от граждан денежные средства за оплату коммунальных услуг злоумышленник тратил по собственному усмотрению, прикладывая к документам финансово – хозяйственной деятельности фиктивные квитанции о приобретении товарно-материальных ценностей.В результате мошеннических действий ресурсопоставщикам коммунальных услуг и гражданам, проживающим в указанных домах, причинен материальный ущерб на общую сумму более 7 млн. рублей. Суд приговорил злоумышленника к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил заявленные потерпевшими иски и взыскал с осужденного в их пользу в общей сложности более 6 млн. рублей. Приговор в законную силу не вступил.



