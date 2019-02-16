За выходные в ДТП пострадали 13 человек Комментариев: 0



В Тамбове 16 февраля на улице Гагарина водитель автомобиля «Nissan Primera» при повороте налево, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате ДТП пассажиры «ВАЗ-21099»: женщина 1964 года рождения и два мальчика, 2012 и 2008 годов рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.



В Рассказово 16 февраля на улице Красноармейской водитель автомобиля «Daewoo», женщина 1984 года рождения, допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074» под управлением женщины 1957 года рождения. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Daewoo» девятилетняя девочка получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в Детскую областную больницу.



ГИБДД сообщает, что с 16 по 17 февраля, на территории Тамбовской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили ранения. В Тамбове 16 февраля на улице Гагарина водитель автомобиля «Nissan Primera» при повороте налево, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате ДТП пассажиры «ВАЗ-21099»: женщина 1964 года рождения и два мальчика, 2012 и 2008 годов рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.В Рассказово 16 февраля на улице Красноармейской водитель автомобиля «Daewoo», женщина 1984 года рождения, допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074» под управлением женщины 1957 года рождения. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Daewoo» девятилетняя девочка получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в Детскую областную больницу.ГИБДД сообщает, что с 16 по 17 февраля, на территории Тамбовской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили ранения.



