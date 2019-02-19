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» » » 7-летний мальчик пострадал в ДТП в Тамбове

7-летний мальчик пострадал в ДТП в Тамбове

Сегодня, 11:30
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7-летний мальчик пострадал в ДТП в Тамбове
В Тамбове 20 февраля в тройном ДТП пострадал 7-летний ребенок. Утром на улице Мичуринской водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, мужчина 1934 года рождения, столкнулся с движущимся впереди автомобилем Lada Kalina под управлением женщины, далее машина столкнулась со стоящим впереди автомобилем Lada Granta. Семилетний мальчик, получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную больницу города Тамбова.
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