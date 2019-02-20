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Фото с места гибели двух водителей в Сампурском районе
Сегодня, 11:39
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В Тамбовской области 22 февраля в ДТП погибли водители «Daewoo Nexia» и «КамАЗа». На 493 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Сампурского района, водитель автомобиля «Daewoo Nexia», по предварительным данным ГИБДД, выехал на встречную полосу дороги, чтобы совершить обгон «КамАЗа» с прицепом, под управлением мужчины 1987 года рождения, и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Скания».
В результате столкновения трёх автомобилей на месте происшествия от полученных травм скончались водители автомобилей ««Daewoo Nexia» и «КамАЗ». Водитель автомобиля «Скания» с различными ранениями был госпитализирован в лечебное учреждение.
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