В Моршанском районе погибла 16-летняя школьница 0 В селе Карели Моршанского района погибла 16-летняя ученица 10 класса. Накануне трагедии школьница осталась ночевать у родственников в доме с печным отоплением, а утром следующего дня не проснулась.

Москвичи хотят продавать героин в Тамбове 0 В Тамбове с крупной партией героина задержаны двое жителей Москвы 1996 и 1995 годов рождения. Они осуществляли реализацию героина через «тайники-закладки» на территории областного центра.

Фото с места гибели двух водителей в Сампурском районе 0 В Тамбовской области 22 февраля в ДТП погибли водители ««Daewoo Nexia» и «КамАЗа».

Памятник Валерию Ковалю откроют 12 июня 0 В Тамбове 12 июня откроют памятник Валерию Ковалю.

Тамбовские автобусы ломают пассажирам кости 0 21 февраля в Тамбове пассажирка автобуса 23-го маршрута получила перелом бедра, выходя из автобуса. Женщина 1951 года рождения выходила из автобуса на улице Чичерина и подвернула ногу.

Сегодня состоится масштабное рейдовое мероприятие 0 Сегодня сотрудники правоохранительных органов проведут масштабное рейдовое мероприятие, направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Три тамбовских театра получат 20 млн. рублей 0 В 2019 году на развитие театрального искусства Тамбовской области будет направлено более 20 млн. рублей, данные деньги пойдут Тамбовскому театру кукол, Мичуринскому драмтеатру и Тамбовскому молодёжному театру.

На фоне бурных обсуждений в городской Думе уволен директор «Дома молодежи» 0 Как сообщает официальный сайт администрации города Тамбова – вчера утром глава города Тамбова Сергей Чеботарев подписал постановление о расторжении трудового договора и увольнении с директором МАУ «Дом молодежи» Ильей Андреевым на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города

Сколько тамбовчане будут оставаться без зарплаты? 0 В Тамбове 20 февраля состоялась встреча представителей следственного комитета, государственной инспекции труда по вопросам нарушения трудового законодательства и невыплаты заработной платы. На прием обратились 40 человек.

Часы на железнодорожный вокзал Тамбова вернутся в апреле 0 Часы на железнодорожный вокзал Тамбова вернутся к 26 апреля. После открытия реконструированного вокзала вместо часов появилась табличка с поздравлениями от ОАО «РЖД».

7-летний мальчик пострадал в ДТП в Тамбове 0 В Тамбове 20 февраля в тройном ДТП пострадал 7-летний ребенок. Утром на улице Мичуринской водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, мужчина 1934 года рождения, столкнулся с движущимся впереди автомобилем Lada Kalina.

Тамбовчане всё чаще берут кредиты 0 В 2018 году в Тамбовской области выдано потребительских кредитов на 41,4% больше, чем годом ранее. Банки предоставили жителям Тамбовской области кредитов на сумму свыше 60 млрд рублей.

Из-за «СК «Жупиков» в Тамбове временно перекроют движение 0 В связи с работами по монтажу сетей водоотведения будет временно перекрыто движение транспорта на ул. Энгельса.

Жители города высказались против точечного строительства по ул. Володарского 0 20 февраля депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров провел встречу с жителями города Тамбова по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского многоквартирного дома.

Любовь Павленко из Мичуринска подтвердила свой статус чемпионки России 0 На днях в Санкт-Петербурге состоялось молодежное первенство страны по легкой атлетике.

Первый замглавы администрации города Тамбова отстранен от должности 0 Ленинский районный суд по ходатайству следствия отстранил от должности первого заместителя главы администрации Тамбова Дмитрия Алехина до завершения следственных действий.

«Свиным» и «гонконгским» гриппом заболели еще 34 жителя региона 0 Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечают высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом в пяти городах Тамбовской области, в том числе в Рассказово, Тамбове, Уварово, Моршанске и Жердевке.

Здание бывшего кинотеатра «Родина» сносить не будут 0 В конце прошлого года в тамбовском сегменте социальных сетей появилась информация, что собственник здания бывшего кинотеатра «Родина» планирует снести монументальное сооружение.

Сколько в этом году отремонтируют домов по программе капремонта? 0 В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Тамбовской области на территории города Тамбова включен 71 многоквартирный дом.

Самые безопасные дороги Тамбовской области в Кирсанове 0 Кирсанов признан лучшим городским округом Тамбовской области по обеспечению безопасности дорожного движения в 2018 году.