Москвичи хотят продавать героин в Тамбове Комментариев: 0



В полиции сообщили, что 21 февраля, при проведении оперативных мероприятий сотрудниками УНК на одной из улиц областного центра было принято решение о задержании молодых людей. При личном досмотре у 23-летнего жителя столицы обнаружены и изъяты свертки с героином общей массой 69,13 граммов. У второго фигуранта также обнаружены свертки с героином общей массой 18,58 граммов. Наркотики злоумышленники приобрели в столице для дальнейшего сбыта на территории нашего региона. Данные свертки задержанные прятали в «тайники» по указанным адресам, а после отправляли координаты по сети Интернет «покупателям». Оперативникам удалось выявить местоположение нескольких таких «тайников», в которых находились свертки с героином по 2 грамма. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.



В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, в том числе и на территории соседних регионов. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет. В Тамбове с крупной партией героина задержаны двое жителей Москвы 1996 и 1995 годов рождения. Они осуществляли реализацию героина через «тайники-закладки» на территории областного центра.В полиции сообщили, что 21 февраля, при проведении оперативных мероприятий сотрудниками УНК на одной из улиц областного центра было принято решение о задержании молодых людей. При личном досмотре у 23-летнего жителя столицы обнаружены и изъяты свертки с героином общей массой 69,13 граммов. У второго фигуранта также обнаружены свертки с героином общей массой 18,58 граммов. Наркотики злоумышленники приобрели в столице для дальнейшего сбыта на территории нашего региона. Данные свертки задержанные прятали в «тайники» по указанным адресам, а после отправляли координаты по сети Интернет «покупателям». Оперативникам удалось выявить местоположение нескольких таких «тайников», в которых находились свертки с героином по 2 грамма. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, в том числе и на территории соседних регионов. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.



