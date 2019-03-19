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» » » В Тамбове на Киквидзе нашли труп студентки

В Тамбове на Киквидзе нашли труп студентки

Сегодня, 18:08
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В Тамбове на Киквидзе нашли труп студентки
В Тамбове нашли мертвой пропавшую два дня назад девушку. 20-летняя студентка педагогического колледжа Елена Костина пропала 19 марта, она вышла из дома утром, но в колледже не появилась и домой не вернулась.

С 20 марта девушку пытались найти волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Тамбов". Утром 21 марта в районе улицы Киквидзе тело студентки случайно обнаружил мужчина, выгуливающий собаку. Следователи работают на месте происшествия. В подобных случаях всегда опрашиваются родственники и знакомые. Для установления всех обстоятельств гибели изъяты мобильный телефон и компьютер, принадлежавшие девушке.
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